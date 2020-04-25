Android ve iOS platformlarında oynaması ücretsiz bulmaca oyunları arasında yer alan yapım da eğlenceli anlar bizleri bekliyor.

FatherMade tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan Snap Puzzle şu sıralar 10.000’den fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

Parçaları doğru bir şekilde yerleştirerek bulmacaları çözeceğimiz oyun da renkli bir yapı yer alıyor. 3D keyifli bulmacaları çözüme kavuşturmaya çalışacağız oyunda sayısız bulmaca yer alacak. Oyuncular her bulmaca sonrasında daha zorlu bir yapı ile karşılaşacaklar.

Eğlenceli oynanışı ile her kitleden oyuncunun beğenisini kazanmayı başaran yapım yediden yetmişe oyuncular tarafından oynanmaya devam ediliyor.