Sneaker Art!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekmektedir.

Birbirinden güzel ayakkabıları boyayarak ilerleyebileceğiniz bir oyun olan Sneaker Art! oyununda kendi tasarımlarınızı konuşturuyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda farklı tasarımlar yaparak kendi koleksiyonunuzu oluşturuyor ve aynı zamanda da satarak para kazanabiliyorsunuz. Birbirinden farklı ve güzel desenleri ayakkabıların üzerlerine uygulayarak kendi eşsiz koleksiyonunuzu da oluşturabileceğiniz oyunda son derece keyifli bir atmosfer yer alıyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Sneaker Art! sizleri bekliyor.

Sneaker Art! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.