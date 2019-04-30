Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere sunulan ve macera dolu bölümleri ile dikkat çeken Sneaky, farklı engellerin ve tuzakların yer aldığı zorlu parkurlarda yarışarak hedefe ulaşabileceğiniz ve yıldız toplayarak seviye atlayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Rengarenk tasarımlarıyla dikkat çeken canlı grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, Çeşitli engelleri aşarak hızla ilerlemek ve olabildiğince çok yıldız toplayarak farklı bölümlerin kilidini açmaktır. Roket ve benzeri objelerden yararlanarak bloklara ateş edebilir ve engelleri kırarak size çarpmalarını önleyebilirsiniz. Ayrıca kıvrak hareketler yaparak engellerden kurtulabilir ve yolunuza devam edebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve eğlenceli bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde birbirinden zor birçok bölüm ve her bölümde onlarca farklı parkur yer almaktadır. Parkurlarda sayısız engel ve tuzak bulunmaktadır. Çubuk şeklindeki blokları kırarak hızla ilerleyebilir ve yıldızlara ulaşabilirsiniz.

Oldukça geniş bir kitleye hitap eden ve ücretsiz olarak hizmet veren Sneaky, keyifli dakikalar geçirebileceğiniz kaliteli bir oyundur.