Mobil platformda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Snow Queen: Frozen Fun Run arcade oyunları arasında yer alıyor.

Android ve iOS platformlarında oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapım da oyuncular 6 farklı karakter arasından seçim yapacak, seçtikleri karakter ile koşarak engelleri aşmaya ve altınları toplamaya çalışacaklar.

İlerlemeye dayalı olan yapım içerisinde dünya tamamen buzlarla kaplı olacak. Yani oyuncular buzlarla kaplı alanlarda engellere takılmadan ilerlemeye çalışacaklar.

Oynaması ücretsiz yapısı ile yayınlanan yapım içerisinde oyuncular tempolu oynanış eşliğinde bir yandan keyifli zaman geçirecek, diğer yandan ise oyunda ilerlemeye çalışacaklar.

Farklı zorlukların da yer alacağı yapım da keyifli oynanış daha ağır basacak.

Snow Queen: Frozen Fun Run günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.