Snowman Story oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz birr macera oyunudur.

Snowman kuzeye doğru ilerleyerek baharın asla gelmeyeceği bir 'sığınak' arıyor. Sığınağı ararken karşısına çıkan zorlu engellerin üstesinden gelmesi gerekiyor. Ayrıca yolda ona yardım edebilecek birçok dost ediniyor. Bakalım Snowman efsanesi sığınağa giden doğru yolu bulabilecek mi?

Noel mucizelerine tanık olacağınız oyunda sizi çok güzel sürprizler bekliyor. Renkli atmosferi ve keyifli oynanışı ile oyunseverleri büyüleyen bir oyun.

Bu oyun kardanadam olmanın zorluklarını size öğretirken, kuzeydeki 'cenneti' bulmak için seyehat etmenize olanak sağlar. Yoldaki bulmacalar doğru yolu bulmanızda size yardımcı olacaktır. (İsterseniz bulmacaları atlayabilirsiniz.)

Yolda cennete giderken eriyen başka kardanadamların kalıntılarıyla karşılaşabilirsiniz, sakın korkmayın. Bu kalıntılara dokunarak erimeden önceki hatıralarını ve yaşantılarını görebileceksiniz. Sonsuz eğlence ve macera sunan bu oyunda fazlasıyla mücadele etmelisiniz. Snowman' in ölmesini istemeyiz.

Cennete ulaştığınızda bir kahraman olacaksınız. Siz de bu eğlencenin bir parçası olmak istiyorsanız hemen indirin ve oynamaya başlayın. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.