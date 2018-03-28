SnowSmash, boş zamanlarınızda açıp oynayabileceğiniz, dilediğiniz zaman yarıda kesip devam edebileceğiniz, tam stres atmalık bir mobil oyun. Minimalist stil görseller sunan oyunda sağa sola kar topu fırlatarak olay çıkarmak isteyen bir tipin yerine geçiyorsunuz.

Çek - hedef al - bırak sisteminde işleyen basit kontrolleriyle iPhone’da da iPad’de de keyifli oynanış sunan SnowSmash’de amaç; verilen süre içerisinde istenen objeleri kar topuyla devirmek. Hızlı tempolu bir oyun ancak atışlarınızı dikkatli yapmanız gerekiyor. Elinizdeki seri fırlatamıyor, bir atışdan sonra kısa bir süre de olsa bekliyorsunuz. Kar topunuz için upgrade seçenekleri mevcut. Vereceği hasarı, atma sıklığını, sayısını yükseltebiliyorsunuz.