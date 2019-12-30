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Soap Cutting 2.3 (ios)
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  4. Soap Cutting - iOS için Simülasyon Oyunu

Soap Cutting

2.3
ios
Soap Cutting
ÜCRETSİZ
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Harika deneyim sunan bir simülasyon oyunu

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Murat İşçi
Murat İşçi -

Soap Cutting, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Büyük bir keyifle oynayabileceğiniz mobil oyunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkan Soap Cutting oyunu, sabun keserek rahatlayabileceğiniz bir oyundur. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda kolay bir oynanış ve sürükleyici deneyim yer alıyor. ASMR etkisi yaratan oyunda birbirinden keyifli ve zorlu onlarca zorlu bölüm yer alıyor. Farklı sabun türlerini de kesebileceğiniz oyunda harika bir atmosferi deneyimleyebiliyorsunuz.

Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız eğer mutlaka oynamanız gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim.

Soap Cutting oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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