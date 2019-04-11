Kendi futbol takımınızı oluşturabileceğiniz ve teknik direktörlük yaparak çeşitli turnuvalarda takımınızı yönetebileceğiniz Soccer Heroes 2019, 5 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan eşsiz bir oyundur.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve etkileyici tasarı ile sıkılmadan oynayabileceğiniz bu oyunda amaç, yüzlerce farklı futbolcu kartından yararlanarak hayalinizdeki takımı kurmak ve zorlu turnuvalarda başarılı olmaktır. Oyunu hem çevrimiçi, hem de çevrimdışı olarak oynayabilirsiniz. Online modda dünyanın farklı bölgelerinden oyunculara karşı mücadele edebilir ve çeşitli ödüller kazanabilirsiniz. Maç kazanarak para biriktirebilir ve oyuncularınızı geliştirerek yenilmez bir takım oluşturabilirsiniz.

7 farklı turnuvada boy göstererek zorlu rakiplerle karşılaşacak ve kıyasıya maçlara çıkacaksınız. Oyuncuları doğru taktiklerle yönetmeli ve maçları kazanarak para biriktirmelisiniz. Bu sayede transfer yaparak takımınızı güçlendirebilir ve turnuvalarda başarılı olabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında spor kategorisinde kendisine yer bulan ve menajerlik oyunları arasında oldukça popüler bir yeri olan Soccer Heroes 2019, sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir futbol oyunu olarak dikkat çekiyor.