Soccer Kick, Voodoo’nun şut çekme odaklı futbol oyunu. Her oyunu kısa sürede milyonlarca indirmeye ulaşan popüler geliştiricinin ilk olarak iOS cihaz kullanıcılarına açtığı futbol oyununda topa dünya turu attırıyorsunuz. Topu ne kadar uzağa atabilirsiniz? Uzaya gönderebilir misiniz?

Voodoo’nun olmasıyla mobil platformda öne çıkan, dikkat çeken futbol oyununda futbol topuna olabildiğince sert vurarak dünyayı dolaştırıyorsunuz. Özgürlük Anıtı, Eyfel Kulesi, Piramitler, Big Ben hatta uzaya dahi topu gönderebiliyorsunuz. Tabii ki; oyunun başlarında çok uzağa şut çekme şansınız olmuyor. Oyuncunuz oldukça zayıf. Topu gitmesi gereken yere (üst barda görselle gösteriliyor) ulaştırmayı başarırsanız seviye atlıyorsunuz. Seviye atladıkça hem topa daha sert vuruyorsunuz hem de top çok daha iyi sekiyor.