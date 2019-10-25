Soccer Manager 2020 iOS ve Android platformunda en çok indirilen ücretsiz futbol menajerlik oyunu. Ücretsiz oynanabilir olmasının yanında Türkçe olması ve arayüzünün sadeliğiyle futbol menajerlik oyunlarını sevenlerin ilgisini çeken Soccer Manager’ın 2020 sezonu açıldı. Hemen Soccer Manager 2020 iPhone/iPad cihazınıza indirin ve mücadeleye katılın. 33 en iyi ligden 800’e kadar kulüp sizi bekliyor!

Mobildeki en iyi futbol menajerlik oyunları arasında üst sıralarda olan Soccer Manager’ın 2019/20 yılı sezonunda 33 ülkeden 800 kulüp (Avrupa ve Güney Amerika ligleri dahil) bulunuyor. Eğitim programlarının planlanması, kulüp tesislerinin geliştirilmesi, transferler, takım seçimi, takım numaralarının belirlenmesi ve takımın taktiklerine karar verme dahil her şeyin kontrolünün sizde olduğu futbol menajerliği oyununda ya alt ligdeki bir takımı seçip zafere götürmek için çalışıyorsunuz ya da en üstlerde bulunan futbol takımını alıp kendi sınıfınızda, en iyilere karşı oynuyorsunuz. Başarılarınız ödüllendiriliyor, yeni iş teklifleri yapılıyor. Bunları değerlendirerek kariyerinize yön veriyorsunuz. Bu arada yönetici olarak vereceğiniz kararlar, kurul, oyuncular, taraftarlar herkesin tavırlarını etkiliyor. Maçları canlı bir şekilde, gerçekçi ve üç boyutlu simülasyon olarak seyrediyorsunuz.

Soccer Manager 2020 iOS Oyunu Oynanış Özellikleri