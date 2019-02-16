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Soccer Star 2019 Top Leagues 2.0.1 (ios)
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  4. Soccer Star 2019 Top Leagues - iOS İçin Futbol Oyunu

Soccer Star 2019 Top Leagues

2.0.1
ios
Soccer Star 2019 Top Leagues
ÜCRETSİZ
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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Futbol dünyasının yeni yıldızı olun.

Bu ligin son maçı ve çekilmişsiniz. Futbol takımının kaderini belirleme sırası sizde. Ayakkabınızı giyin, topu ayağınıza alın ve güçlü bir şut çekerek golü atın! Futbolcu olarak zafer kazanır ve kulübünüzün gerçek kahramanı olur muydunuz? Bu sezonun futbol efsanesi olacak mısın?

Farklı antrenman şekillerinde gücünüzü geliştirin: serbest vuruş, penaltı atışları, forvet oyuncusuna yardım. Futbolun yeni yıldızı olmak için futbol yeteneklerinizi geliştirin. Her maçtan önce takımınızı akıllıca ayarlayın ve en iyi futbol oyunu ile zafer elde etmek için yarışın. Stadyuma atlayın ve futbol takımınızı zafere götürün. Hattınızın her yönünü gerçek bir futbol menajeri gibi kontrol edin.

Futbol kariyerinize en alttan başlayın. İkinci bölük kulübüyle oturum açın ve yolculuğa zafer kazanmayla devam edin. En iyi futbol takımlarıyla ve dünya çapında bilinen futbolcularla yarışın. Tekniğinizi, atış ve hassasiyetinizi geliştirmek için eğitim verin.

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