Dünyaca ünlü futbol kulüplerinin yer aldığı zorlu turnuvalara katılarak nefes kesen maçlara çıkacağınız ve lig sıralamasında üst sıralara çıkmak için mücadele edeceğiniz Soccer Star 2020 Top Leagues, ücretsiz olarak sunulan ve 10 milyondan fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir oyundur.

Heyecan verici müsabakaları ve zorlu turnuvaları ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, dilediğiniz oyuncuları transfer ederek hayalinizdeki takımı kurmak ve turnuvayı birinci bitirerek kupa kaldırmaktır. Dünyaca ünlü futbolculardan oluşan güçlü takımlara karşı mücadele ederek rakiplerinizi yenmek için yeni taktik ve stratejiler geliştirmelisiniz. Doğru dizilişi belirleyerek karşınızdaki takımın zayıf yönlerini tespit etmeli ve zaaflarından faydalanarak gol bulmalısınız.

Oyunda dünya devi onlarca takımın yanı sıra Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi birçok Türk kulübü de yer almaktadır. Takımınızı seçerek kıran kırana maçlara çıkabilir ve ligde birinci olarak şampiyonluğa uzanabilirsiniz.

Hem Android hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Soccer Star 2020 Top Leagues, spor oyunları arasında bulunan eşsiz bir futbol oyunudur.