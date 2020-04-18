Solitaire: Arthur's Tale, klasik spider solitaire mantığına dayanan farklı temalı bir solitaire macera oyunudur.

Kötü Deckromancer, güç güvertesinden takımları çaldı. Kahramanlar öne çıkmadıkça, Kalplerin Krallığı büyük tehlike altında olacak. Bu yeni nesil solitaire oyununda kendini gösterme zamanı!

Karanlık güçleri geri iterken Arthur'a katıl ve çalınan takımları almak için Deckromancer ile savaş. Seviyeleri tamamlayın, yıldız kazanın ve Krallığı yeniden inşa edin.

Günlük görevde para kazanın ve Lider Tablosunun en üst saflarına kadar tırmanın, arkadaşlarınızla solitaire rekabetleri oluşturun.

​Solitaire: Arthur's Tale Özellikleri