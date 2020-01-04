Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve yüz binlerce oyuncunun beğenisini kazanan Solitaire Farm Village, iskambil kartları ile çeşitli şans oyunlarında mücadele edeceğiniz ve puan kazanarak sıfırdan bir şehir inşa edeceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve eğlenceli iskambil oyunları ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, iskambil oyunlarından topladığınız puanlar ile şehriniz için çeşitli binalar ve üretim merkezleri inşa ederek seviye atlamak ve yeni yapıların kilidini açmaktır.

İskambil kartlarından faydalanarak oynayacağınız birbirinden keyifli onlarca oyun ile sayısız puana ulaşabilir ve bu puanları kullanarak hayalinizdeki şehri yönetebilirsiniz. Şehrinize yeni üretim alanları ve ticarethaneler kurarak ekonomiyi canlandırabilir ve birçok bina yapabilirsiniz. İskambil oynayarak şehir kurma macerasına atılacağınız sıra dışı bir yapım sizleri bekliyor.

Kağıt oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren Solitaire Farm Village, eğlenceli bölümleri ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyundur.