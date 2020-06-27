Mobil bulmaca oyunu olarak lansmana çıkan ve oyunculara cinayet dedektifi olma fırsatı veren Solve It 3: Killer Fans beğenileri kazanmaya devam ediyor.

İki farklı mobil platformda oyunculara oynaması ücretsiz olarak sunulan Solve It 3: Killer Fans’da oyuncular birbirinden farklı faili meçhul cinayetleri araştıracak, suçlu olabilecek kişileri sorgulayacak, onlarca ipucunu birleştirerek gerçek katilleri bulacak ve cinayetleri çözecekler.

Oldukça titiz grafik açılarına sahip olan oyun da rengarenk içeriklerin yanı sıra yan görevler de oyunculara sunuluyor olacak. Oyuncular bu görevler eşliğinde oyun içerisindeki cinayetleri çözüme kavuşturmaya çalışacaklar.

Herhangi bir internet bağlantısı olmadan hikâye eşliğinde oynanabilen yapım da heyecanlı ve gizemli bir oynanış yer alacak.

Oynaması ücretsiz olarak yayınlandığı günden bu yana 100 binden fazla oyuncuya ulaşmayı başaran yapım kitlesini genişletmeye devam ediyor.