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Sonic at the Olympic Games Tokyo 1.4.5 (ios)
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  4. Sonic at the Olympic Games Tokyo - iOS İçin Spor Oyunu

Sonic at the Olympic Games Tokyo

1.4.5
ios
Sonic at the Olympic Games Tokyo
ÜCRETSİZ
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Tokyo'yu keşfederken Sonic ve arkadaşlarına katılın.

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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Dr. Eggman Tokyo'yu ele geçirdi ve şehri ve Olimpiyat Oyunlarını kurtarmak Sonic ve arkadaşlarına kalmış. Sonic ve arkadaşlarıyla Tokyo şehrini keşfederken Olimpiyat etkinliklerinde yarışın, madalya kazanın ve patronlara meydan okuyun.

Bireysel etkinliklerde yeteneklerini sürekli olarak geliştirebilirsin, seviyedeki mücadelede daha fazla altın madalya kazanabilirsin veya şampiyonluklara katılıp heyecan verici gösteriyi tamamlayın. 

Çeşitli oyun operasyonlarını öğrenin, yetenekli beceri ve hızın ile rakiplerini aşın, dünya rekorları kırın. Olimpiyat etkinlikleri veya yeni ve heyecan verici oynanışa sahip özel "Ekstra (EX)" Etkinlikler arasından seçim yapın. Şampiyon bonuslarının makul kullanımı ve spor ekipmanınızın yükseltilmesi ile yeteneğini büyük ölçüde artırabilirsin.

Sonic at the Olympic Games Tokyo Özellikleri

  • Gerçek sahnenin akıcı animasyonu, harika bir yarış deneyimi
  • Yaklaşık 40 çeşit etkinlik, zengin içerikler çeşitli oyun
  • Heyecan verici yarışmalar, hızınızı ve tepki yeteneğini göster
  • Geleneksel spor müsabakasının cazibesini hissedin

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