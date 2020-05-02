Mobil platform da müzik oyunları arasında yer alan ve günümüze kadar 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Sonic Cat eğlenceli yapısı ile dikkatleri çekmeye devam ediyor.

Oldukça renkli ve hareketli bir oyun dünyasına ev sahipliği yapan Sonic Cat’de sevimli bir kedi ile platform üzerinde ilerlemeye çalışacağız.

Müzik eşliğinde ilerlemeye çalışacağımız oyunda ritimlere göre karşımıza bazı nesneler çıkacak. Oyuncular bu nesneleri müzik eşliğinde toplayacak ve ilerlemeye çalışacaklar.

Eğlencenin tavan yaptığı oyunda tempolu bir oynanış yer alırken aksiyondan uzak bir atmosfer de oyunculara sunuluyor.

Google Play üzerinde 4.8 gibi bir inceleme puanı ile değerlendirilen yapım 1 milyondan fazla oyuncu tarafından Android ve iOS platformlarında oynanıyor.