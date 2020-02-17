Sort It 3D, farklı tüplerdeki renkli topları sıralayarak zorlu bölümleri tamamlamanız gereken bir oyundur. Sürükleyici bir atmosferin yer aldığı oyunda hem becerilerinizi sınayabiliyor hem de keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda tüplerde yer alan tüm topları sıralamanız gerekmektedir.

Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda birbirinden zorlu onlarca bölüm yer almakta. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda dikkatli olmanız da gerekmektedir. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin mutlaka denemesi gereken oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Telefonlarınızda bulunması gereken bulmaca türü oyunlardan bir tanesi de diyebilirim. Oyunda birbirinden zorlu onlarca bölüm yer almaktadır.

Sort It 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.