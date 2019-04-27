Soul Destiny, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak ön plana çıkan Soul Destiny, mücadele gücü yüksek savaşlara katılıp arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Rol yapma oyunu sevenlerin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunda farklı ırklar ve imparatorluklar yer alıyor. Kıyasıya mücadele edebileceğiniz 3 boyutlu savaş arenası ve zengin oyun içeriğiyle karşımıza çıkan Soul Destiny, mutlaka telefonllarınızda yer alması gereken bir oyun. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle takip edebileceğini düşündüğüm Soul Destiny sizleri bekliyor.

Soul Destiny oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.