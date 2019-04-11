Garip görünümlü yaratılarla karşı mücadele ederek macera dolu savaşlara katılabileceğiniz Soul Saver: Idle RPG, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Oyun kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmıştır. Yüzlerce farklı savaş karakteri ve canavar bulunmaktadır. Ayrıca savaş esnasında yaratıkları öldürmenizde size yardımcı olacak kılıç, ok, balta, alev topları, tüfek ve daha onlarca farklı silah yer almaktadır. Bu savaş aletlerinden faydalanarak karşınıza çıkan tüm canavarları öldürebilir ve ganimet toplayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Topladığınız ganimetleri kullanarak yeni savaş malzemeleri satın alabilir ve karakterlerinizi geliştirebilirsiniz.

Oyunu çevrimiçi ve çevrimdışı olarak oynayabilirsiniz. Çevrimiçi modu sayesinde dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı mücadele edebilir ve sıralamada adınızı zirveye yazdırabilirsiniz. Ayrıca çeşitli ödüller kazanabilir ve daha fazla ganimet toplayabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında rol kategorisinde yer alan ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Soul Saver: Idle RPG, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz benzersiz bir savaş oyunu olarak ön plana çıkıyor.