AndromedaGames imzası ile mobil oyunculara ücretsiz olarak sunulan Soul Taker: Face of Fatal Blow günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Hem Android hem de İOS platformunda yayınlandığı günden bu yana deli gibi indirilen başarılı yapım Google Play incelemelerinden 4.2 gibi bir skor puanı aldı. Mobil rol oyunları arasında yer alan yapımda oyuncular MMRPG dünyasına adım atacaklar.

Gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanındaki oyuncular tarafından ilgiyle oynanan yapımda karakter ve beceri sınıfları arasından seçimler yapacak, dünyanın dört bir yanındaki oyuncular ile mücadele edecekler.

Çeşitli etkinlikler ile oyunculara bol bol ödüller dağıtan Soul Taker: Face of Fatal Blow ile sinematik sahneler eşliğinde benzersiz savaş sahneleri ile de karşılaşacağız. Oyuncular tamamen ücretsiz olarak gerçek zamanlı bir MMORPG dünyasına adım atacaklar.