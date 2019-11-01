Mobil oyun dünyasına yeni giriş yapan geliştiricilerden bir tanesi olan Treewiz ilk oyunu olan SoulMagicOnline’ı oyuncuların beğenisine sundu.

Mobil rol oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanan SoulMagicOnline günümüzde 100 binden fazla oyuncuyu bünyesinde bulunduruyor. Farklı sınıfların ve fantastik özelliklere sahip olan çeşitli karakterlerin yer aldığı oyunda gerçek zamanlı bir oynanış yer alıyor.

Farklı oyun modlarını da deneyimleme fırsatı elde edeceğimiz yapımda oyuncular kendi karakterlerine ek olarak birlikler yetiştirecek ve 2D grafikler eşliğinde benzersiz savaşlara dahil olabilecekler.

Gerçek zamanlı PvP savaşları ile aksiyon dolu anlara imza atacak olan oyuncular sürükleyici oynanış yapısı ile yapımı Google Play üzerinde 4.2 gibi bir skor puanı ile değerlendirdi.