Souptastic! oyununda birbirinden lezzetli, farklı mutfaklara ait çorbalar pişiriyoruz. Dünyaca bilinen ünlü şefler Lorraine ve Benedict’in yerine geçip restorana gelen müşterilere hazırladığımız leziz çorbaları servis ediyoruz. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan oyunu yemek yapmayı seven herkese öneririm.

Animasyonlarla güçlendirilmiş yüksek kalitede grafikler sunan yemek oyununda tek yaptığımız şey çorba pişirmek. Çorba pişirmenin kolay olduğunu düşünebilirsiniz ancak şeflerimizin denediği çorbalar çok farklı; Türk mutfağına ait olmayan ilginç tatları birleştiren değişik çorbalar. Restoranımıza gelen müşterilerin siparişlerine göre malzemelerimizi alıp çorba haline getiriyor ve kısa süreli pişirme işleminin ardından servis ediyoruz. Yalnız biz çorbayı yaparken malzemeler hızla geçip gidiyor ve doğru malzemeleri alamazsak müşteriler oldukça kızgın bir şekilde restorandan ayrılıyor. Müşterilerin siparişlerini doğru hazırlamak kadar hızlı hazırlamak da önemli. Onları kesinlikle bekletmemelisiniz.