Onlarca farklı uzay gemisi tasarlayarak yıldız ve gezegenleri fethetmek için kıyasıya bir mücadelenin içine girebileceğiniz Space Arena: Build & Fighti, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlere hizmet veren benzersiz bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafik tasarımına sahip bu oyunda amaç, çeşitli malzemelerden yararlanarak kendi tasarlayacağınız uzay gemileri ile rakiplerinize karşı savaşmak ve yeni gezegenler fethederek uzaya hükmetmektir. Farklı özelliklere ve donanımlara sahip birçok uzay aracı geliştirebilirsiniz. Geliştirdiğiniz bu araçlarla stratejik savaşlara katılabilir ve düşmanlarınızı yenerek tüm gezegenlere sahip olabilirsiniz. Oyunu çevrimiçi olarak da oynayabilir ve dünyanın her yerinden güçlü rakiplere karşı mücadele edebilirsiniz.

Oyunda uzay gemilerini tasarlamakta kullanacağınız onlarca farklı malzeme ve donanım bulunmaktadır. En güçlü uzay gemisini inşa ederek düşmanlarınıza göz açtırmamalı ve tüm gezegenleri fethetmelisiniz.

Mobil platformda strateji oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan Space Arena: Build & Fight, sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyundur.