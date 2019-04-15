Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken Space Ball, binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, uzay boşluğunda yer alan onlarca farklı sahada maçlar yaparak olabildiğince çok gol atmak ve rakiplerinizi yenerek ödüller çeşitli ödüller kazanmaktır. Oyun, sıradan futbol oyunlarına göre çok daha farklı bir şekilde tasarlanmıştır. Kontrolleri oldukça basittir. Sadece tek bir parmağınızı kullanarak topu hareket ettirebilir ve enfes goller atarak rakiplerinizi mağlup edebilirsiniz.

Maçların süresi 90 saniyedir. Bu kısıtlı süre içerisinde kıyasıya mücadele ederek rakiplerinizi yenmeli ve turnuvaları başarıyla tamamlamalısınız. Oyunda saha daraltma ve ışınlanma gibi birçok farklı özellik yer almaktadır. Bu özelliklerden yararlanarak maçları kolaylıkla kazanabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasından spor kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan Space Ball, eğlenceli anlar geçirebileceğiniz kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.