Space Commander, iPhone ve iPad’de oynanabilen uzay temalı gerçek zamanlı strateji savaş oyunu. Human, Zec ve Payraza üç farklı ırkın birbiriyle olan savaşına dahil olduğunuz oyunda kartlarla güçlendirilebilir, geliştirilebilir savaşçılardan bir ordu kurup online mücadele ediyorsunuz. Uzay savaş oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim.

iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan oyunda komutan olarak filonuzu yönetiyor, tüm evrene hükmediyorsunuz. Başta da söylediğim gibi üç ırk var. İster zırhlarla kuşanmış robotlar, ister yaratıklar, isterseniz de insanlar tarafında savaşıyorsunuz. Her ırkın savaş yetenekleri, birimleri ve savunma binaları farklı. Irklar arasından seçiminizi yapıp bir oyuncu filosuna katılıyorsunuz ya da kendi kurduğunuz filoya arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Farklı gezegenleri ele geçirmeye, kaynakları toplamaya çalışıyorsunuz. Kaos Savaş Alanı, Uzay Seferi, Özel Görevler ve daha fazlası sizi bekliyor.