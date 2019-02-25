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Space Commander 1.1.0 (ios)
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  5. Space Commander - iPhone ve iPad İçin Gerçek Zamanlı Strateji Savaş Oyunu

Space Commander

1.1.0
ios
Space Commander
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Savaş geliyor!

Space Commander, iPhone ve iPad’de oynanabilen uzay temalı gerçek zamanlı strateji savaş oyunu. Human, Zec ve Payraza üç farklı ırkın birbiriyle olan savaşına dahil olduğunuz oyunda kartlarla güçlendirilebilir, geliştirilebilir savaşçılardan bir ordu kurup online mücadele ediyorsunuz. Uzay savaş oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim.

iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan oyunda komutan olarak filonuzu yönetiyor, tüm evrene hükmediyorsunuz. Başta da söylediğim gibi üç ırk var. İster zırhlarla kuşanmış robotlar, ister yaratıklar, isterseniz de insanlar tarafında savaşıyorsunuz. Her ırkın savaş yetenekleri, birimleri ve savunma binaları farklı. Irklar arasından seçiminizi yapıp bir oyuncu filosuna katılıyorsunuz ya da kendi kurduğunuz filoya arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Farklı gezegenleri ele geçirmeye, kaynakları toplamaya çalışıyorsunuz. Kaos Savaş Alanı, Uzay Seferi, Özel Görevler ve daha fazlası sizi bekliyor.

 

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