Space Snake, Ketchapp’ın iOS platformuna da ücretsiz çıkardığı yılan oyunu. Seneler öncesinin Nokia telefonlarında oynadığımız yılan oyunu kadar eğlenceli oynanış sunuyor. Parlak grafikleri, atmosfere alan hareketli müzikleri, kolay kontrolleriyle mobildeki en iyi yılan oyunlarından biri.

Ketchapp’ın yılan oyununda üç boyutlu tasarlanmış bir platform üzerinde sürükleniyoruz. Klasik yılan oyunundaki gibi olabildiğince büyümeye çalışıyoruz ancak büyümemizi sağlayan objeler, tuzaklarla dip dibe koyulmuş. Ayrıca platformun bazı noktalarında boşluklar mevcut. Sadece engellere veya platformun alt bölümüne odaklanırsanız fazla yaşama şansınız yok. Bu arada yılanın kontrolünü sağlamak için tek yapmanız gereken; sağa veya sola dokunup sürüklemek.