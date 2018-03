Space X : Galaxy War, yılların eskitemediği shoot ‘em up oyunu Raptor: Call of the Shadows’a benzeyen eğlence dolu bir yapım. Arcade - shoot ‘em up oyunları seviyorsanız, iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan bu uzay savaş oyununu kaçırmayın.

Retro oyun formunda capcanlı grafiklerinin yanında atmosferiyle kendisine çeken bir uzay savaşı oyunu karşımızda. Seneler öncesinin; çocukluğumuzun popüler shoot ‘em up oyunu Raptor’u hatırlatan yapımda düşman topraklarında müttefiklerimizi kurtarmak için savaşıyoruz. Dört bir yanı düşmanla çevrili geniş haritalarda zorlu görevler bizi bekliyor. Boss’larla çarpışmak gizli ödüllerin sahibi yaparken, haftalık turnuvalar gerçek oyuncularla kapışma fırsatı veriyor.

Space X : Galaxy War Özellikleri: