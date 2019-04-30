Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve eğlenceli bulmacalar çözebileceğiniz Sparkman, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken kaliteli bir oyundur.

İlginç konusu ve etkileyici bulmacaları ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, çeşitli malzemelerden yararlanarak kendi tasarladığınız düzenekleri kurmak ve çöp adamları suya atarak görevleri tamamlamaktır. Farklı mekanizmaların yer aldığı platformlarda asılı olan çöp adamların ipini keserek suya fırlatmak için yaratıcı fikirlere ihtiyacınız olacaktır. Düzenlediğiniz mekanizmalar aracılığıyla bulmacaları çözerek seviye atlamalı ve farklı bölümlerin kilidini açmalısınız. Eğlenceli bölümleri ve sürükleyici özelliği ile benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı bulmaca ve düzenekleri hazırlarken kullanacağınız yay, küp blok, çubuk ve daha birçok farklı malzeme bulunmaktadır. Bu objelerden faydalanarak aklınızdaki düzenekleri kurabilir ve çöp adamları suya atabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında bulmaca kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren Sparkman, milyonlarca oyuncunun keyifle oynadığı eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.