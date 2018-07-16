SpeedBall, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak ön plana çıkıyor. Topu aşağı düşürmeden ilerleyebileceğiniz oyunda yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olan SpeedBall, aşağı düşmeden ilerlediğiniz ve engellere çarpmamaya çalıştığınız bir oyundur. Hızlı olmanız gereken oyunda ekrana dokunarak topun yönünü değiştiriyor ve reflekslerinizi sonuna kadar sınayabiliyorsunuz. Temposu yüksek bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tür oyunları sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olarak nitelendirebileceğim SpeedBall, sizleri bekliyor. Renkli grafikleri ve kolay oynanışıyla da dikkat çeken SpeedBall oyununu sakın kaçırmayın.

SpeedBall oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.