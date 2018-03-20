iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan SPILLZ, yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir mobil oyundur. Harika bir atmosfere sahip olan oyunda becerilerinizi sınıyor ve harika zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir bulmaca oyunu olarak dikkat çeken SPILLZ, yüksek puanlara ulaşarak ilerlediğiniz bir oyundur. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Oyunda renkli blokları yok ederek puanlar kazanıyor ve aynı zamanda da topları aşağı düşürmemeye çalışıyorsunuz. Yeni kupalar ve başarılar kazanarak yükselmeye çalıştığınız oyunda liderlik koltuğuna oturmak için mücadele ediyorsunuz. Bağımlılık yapıcı etkisiyle karşımıza çıkan oyunu çocuklar da beğenerek oynayabilir. Bu tarz oyunları sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olan SPILLZ'i sakın kaçırmayın. Birbirinden çılgın ve eğlenceli seviyelerin üstesinden gelmeniz gereken SPILLZ'i mutlaka denemelisiniz.

SPILLZ oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.