SPIN uygulamasıyla iOS cihazlarınız üzerinden yapacağınız internet gezintilerinizi güvenli hale getirebilirsiniz.

İnternet, çağımızın en büyük nimetlerinden biri olsa da özellikle çocuklar için tehlikeli bir ortam haline gelebiliyor. İnternette gezinen çocuklar, ister istemez amaçları dışındaki içeriklere ulaşarak birçok yönden kötü etkilenebiliyorlar. Bunun önüne geçmek için çeşitli filtre uygulamaları mevcut fakat bir süre sonra bunlar da ne yazık ki fayda etmeyebiliyor. İşte bu noktada oldukça etkili bir çözüm sunan SPIN internet tarayıcısı , internet üzerindeki tüm uygunsuz içeriği engelleyerek son derece güvenli bir ortam sunuyor.

Çıplaklık, pornografi, alkol ve tütün ürünleri, kumar, ilaçlar ve yetişkinlere yönelik içerikler sunan internet sitelerini ve uygulamaları engelleyen SPIN uygulamasında herhangi bir ayar yapmanıza gerek kalmadan kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Kayıt veya giriş zorunluluğu bulunmayan uygulamada gizli tarama modunu kullanabilmeniz de mümkün. Küçük yaşta çocuklarınız varsa ve çeşitli uygunsuz içeriklerden etkilenebileceklerinden endişeleniyorsanız, SPIN uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirerek önleminizi alabilirsiniz.