İndir 214.00 MB
Split it Right 0.18.1 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Bulmaca
  4. Split it Right - iOS için Bulmaca Oyunu

Split it Right

0.18.1
ios
Split it Right
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı

Eğlenceli bir bulmaca oyunu

Split it Right Ekran Görüntüleri - 1
Split it Right Ekran Görüntüleri - 2
Split it Right Ekran Görüntüleri - 3
Split it Right Ekran Görüntüleri - 4
Murat İşçi
Murat İşçi -

Split it Right, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir bulmaca oyunu olan Split it Right oyununda karışımları ayrıştırarak bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Karışımları istenilen miktarlarda bölerek ilerleyebileceğiniz bir oyun olan Split it Right oyununda zorlu bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğiniz oyunda renkli karışımları kendi renklerindeki tüplere ayrıştırmanız gerekiyor.

Kolay kontrollerin yer aldığı oyunda mantıksal hamleler yaparak ilerlemeniz gerekiyor. Son derece keyifli bir deneyim de yaşayabileceğinizi düşündüğüm Split it Right oyununu denemeniz gerekiyor.

Split it Right oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

YORUMLAR