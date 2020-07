Split it Right, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir bulmaca oyunu olan Split it Right oyununda karışımları ayrıştırarak bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Karışımları istenilen miktarlarda bölerek ilerleyebileceğiniz bir oyun olan Split it Right oyununda zorlu bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğiniz oyunda renkli karışımları kendi renklerindeki tüplere ayrıştırmanız gerekiyor.

Kolay kontrollerin yer aldığı oyunda mantıksal hamleler yaparak ilerlemeniz gerekiyor. Son derece keyifli bir deneyim de yaşayabileceğinizi düşündüğüm Split it Right oyununu denemeniz gerekiyor.

Split it Right oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.