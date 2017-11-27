splix.io, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir strateji oyunudur. Keyifli ve sürükleyici bir kurguya sahip olan oyunda blokları doldurarak topraklarınızı genişletiyor ve diğer oyunculara meydan okuyorsunuz.

Beğenerek oynayabileceğiniz bir mobil oyun olan splix.io, boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz eşsiz bir strateji oyunudur. Dikkatli bir şekilde ilerlemeniz gereken oyunda blokları doldurarak ilerliyor ve topraklarınızı genişletiyorsunuz. Topraklarınızı hem koruyup hemde büyütmeniz gereken oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Gerçek zamanlı olarak oynayabileceğiniz oyunda sürükleyici bir atmosfer yer alıyor. Oyunda giderek büyüyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz. Eğer boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir oyun arayışındaysanız splix.io tam size göre diyebilirim. Kolay bir şekilde oynayabileceğiniz splix.io oyununu sakın kaçırmayın.

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