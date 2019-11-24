SpongeBob: Krusty Cook-Off

Hadi Sünger Bob ile birlikte yemek yapalım! Gelen müşterileri en iyi şekilde ağırla ve isteklerini yerine getir. Su altının en büyük restoran zincirini sen oluştur!

Restoran ve eğlenceli bir mutfak macerasına SpongeBob SquarePants'a katılın! Bay Krabs fast-food işinde kazanılacak daha fazla para olduğunu fark ettiğinde, penny-pinching girişimci imparatorluğunu genişletmek, SpongeBob'un evinin dışında bir kahvaltı standı ile başlamak ve onu SpongeBob SquarePants'ı yönetmesine yardımcı olmak için yola koyuldu.

En sevdiğiniz Bikini Bottom bölgesinin restoranlarının versiyonlarını tasarlayın. Yüzlerce seviyedeki en iyi aşçı olmak için yolculuğunuzda ustalaşın.