Dünyanın her yer köşesinden taraftarlar için maçlara ev sahipliği yapacaksın. Zengin spor imparatorluğunu geliştirirken büyük zorluklarla karşı karşıya kalacaksın: Kaynaklarını bir spor yönetimi simülatörü kullanıyormuş gibi yönet!

Sports City Tycoon kâr sağlama ve zengin bir kapitalist olma amacını güden; spor yönetimi ile parasal yatırımları harmanlayan bir simülasyon oyunudur.

Kendi spor şehrini inşa et, para kazan, kazandıklarınla yatırım yap ve şehrine her türlü sporu getirmek için yeni tesisler satın al.

İnşa ettiğin her şehrin kendine özgü bir stratejisi var. Sörf, yelken ve plaj voleybolu gibi plaj sporlarına uygun bir şehir veya kızak ve hokey gibi kış sporlarına uygun bir şehir inşa et.