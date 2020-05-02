Nitrome tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayın hayatına devam eden Sprint RPG mobil aksiyon oyunları arasında yer alıyor.

Mobil aksiyon oyunu olarak hem Android’de hem de iOS platformunda beklenen ilgiyi gören yapım günümüzde 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

Siyah beyaz grafik açılarına sahip olan oyun hemen hemen her kitleden oyuncu tarafından oynanmaya devam edilirken yapımın hızlı ve tempolu bir savaş atmosferine sahip olacağı ifade ediliyor.

Oyuncular siyah beyaz grafik açıları eşliğinde birbirinden farklı düşmanlara karşı mücadele edecek ve oyun içerisinde ilerlemeye çalışacaklar. Akıllı taktikler yapmaya çalışacağımız oyun da aksiyon dolu anlar yaşayacağız.