Squash Hit, Tenis benzeri spor oyunu olarak iOS platformunda yerini alıyor. Tenise oldukça benzeyen, tenis kadar zevkli bir spor olan Squash’ı mobil platforma taşıyan ArmNomads’ın çok başarılı olduğunu söyleyemem. Tenis, masa tenisi, badminton seviyorsanız hoşunuza gidebilir. Vakit geçirmek için birebir bir oyun.

iOS tarafında da ücretsiz indirilebilir olan tenis benzeri oyun Squash Hit, duvar aracılığıyla gerçekleşen mücadeleden ziyade klasik masa tenisinden farksız oynanış sunuyor. Ufak dokunuşlarla topu duvarın boş alanına çarptırıp sayı almaya çalışıyorsunuz. Yeterince sayıya ulaştığınızda (oyun alanının altındaki ilerleme çubuğudan takip edebiliyorsunuz) daha etkili düşünen, zorlayıcı atışlar yapan ve top karşılayan rakiple yüz yüze geliyorsunuz. Rakiple aranızda fazla fark yok. Top dar bir alanda oradan oraya gidiyor. Oyunu biraz zorlaştırmak için top fiziğiyle oynanmış. Top uzaydaymış gibi son derece yavaş hızda karşıya geliyor.