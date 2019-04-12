Stack Fall, Voodoo’nun popüler kulede top zıplatma oyunu Helix Jump’a benzer oynanış sunuyor. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan oyunda hızlı ve dikkatli olmanız gerekiyor. Kulenin tepesinden blokları kırarak en alt noktaya ulaşmaya çalıştığınız oyunda zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Tam durakta, otobüste, misafirlikte, molada veya arkadaşınızın gelmesini beklerken telefonda açıp oynayabileceğiniz hızlı oyunlardan.

Android ve iOS platformunda en çok indirilip oynanan kule top oyunlarından Helix Jump’dan sonra çıkış yapan Stack Fall’da hızla düşerek blokları paramparça ediyor, siyah bloklara değmeden kulenin başlangıç noktasına ulaşmaya çalışıyorsunuz. Kuleden inmek için ekrana basılı tutmanız yeterli oluyor. Kendiliğinden, belli bir hızda dönen kulede iniş yaparken çok dikkatli olmalısınız. Siyah bloklar, sonunuzu getiriyor; geldiğiniz noktaya gidiyorsunuz.

Stack Fall Özellikleri