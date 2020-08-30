Zevkli bir simülasyon oyunu
Staff!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkmakta.
Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil simülasyon oyunu olarak dikkat çeken Staff! oyununda gerçek hayat işlerini yapıyorsunuz. Renkli görsellerin ve bağımlılık yapıcı etkinin yer aldığı oyunda zorlu görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Kolay kontrollerin yer aldığı oyunda para kazanarak bölgenizi de geliştirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Staff! sizleri bekliyor diyebilirim.
Staff! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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