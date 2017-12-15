Stairs, Ketchapp’ın olmasıyla zorluk seviyesini tahmin edeceğinizi düşündüğüm top zıplatma oyunu. Dikenlerle çevrili hareketli bir platformda mümkün olduğunca ileri noktaya gitmeye çalışıyorsunuz. Dikenlere değmeden ilerlemek yeterince zorken bir de onların hemen dibine özellikle konmuş işaretli yerlere basmanız gerekiyor.

Tek dokunuş kontrol sistemine sahip olmasıyla iPhone’da oynamaya daha müsait olduğunu düşündüğüm top oyunu arcade türünde. Oyunda puan toplamak için dikensiz yerlerden gitmeniz yeterli oluyor ancak beyaz noktalara değerseniz ve değerli taşları toplarsanız puanınızı katlıyorsunuz. Oyunun bir sonu yok ve gittikçe zorlaşıyor.