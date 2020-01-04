Hayvanat bahçesinden kaçan birbirinden sevimli onlarca hayvanı kontrol ederek zorlu parkurlarda yarışacağınız ve altın toplamak için mücadele edeceğiniz Stampede Rampage, mobil platformda macera oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen eğlenceli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve kaliteli efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, sevimli hayvanlardan oluşan kalabalık bir grubu kontrol ederek çeşitli engellerle ve tuzaklarla donatılmış zorlu parkurlarda yarışmak ve altın toplayarak yeni hayvanların kilidini açmaktır.

Farklı meyvelerden oluşan eşleştirme bloklarından en az 3 tanesini bir araya getirerek eşleştirmeleri tamamlamalı ve seviye atlayarak yolunuza devam etmelisiniz.

Penguen, zebra, köpek, papağan, inek, kaplan ve daha onlarca farklı hayvanı bir arada tutmalı ve kesik yollardan, hareketli bloklardan, yüksek duvarlardan oluşan zorlu parkurlarda ilerlemelisiniz. Maksimum altına ulaşarak sonraki bölümlere geçmeli ve çeşitli ödüller kazanmalısınız.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Stampede Rampage, ücretsiz olarak hizmet vere sürükleyici bir oyundur.