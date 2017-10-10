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Standoff Multiplayer 1.22.1 (ios)
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  5. Standoff Multiplayer - iOS için Savaş Oyunu

Standoff Multiplayer

1.22.1
ios
Standoff Multiplayer
ÜCRETSİZ
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Ömer Dursun
Ömer Dursun
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Standoff Multiplayer iOS üzerinden oynayabileceğiniz bir çevrimiçi savaş oyunudur.

Pek çok asker çeşidini barındıran Standoff Multiplayer’da isterseniz keskin nişancı olun, isterseniz de bir komando. Tek yapmanız gereken düşmanlarınızı alt edip kendi takımınızın kazanmasını sağlamak.

Takım oyununu başarılı bir şekilde yansıtabilen Standoff, farklı türde silah ve oyun modları sunuyor. Güzel bir savaş algoritması olan oyunda, Deathmatch, bayrak kapmaca, sniper düellosu ve hızlı savaş modları yer alıyor. Kendi yeteneğinize göre girip istediğiniz oyun modunda kapışabileceğiniz Standoff’un içerisinde yer alan silahlar da bir hayli gerçekçi tasarlanmış.

Ağ üzerinden arkadaşlarınızla veya dünyanın her yerinden binlerce oyuncu ile çevrimiçi oynayabileceğiniz Standoff sayesinde bol eğlenceli zamanlar geçireceksiniz. Ayrıca orta seviye bir grafik kalitesine sahip olan oyun, müzik ve ses efektleriyle gerçekten başarılı olduğunu gösteriyor.

Henüz geliştirilme aşamasında olan ve hızla oyuncu kitlesini büyüten Standoff Multiplayer, rakiplerine göre daha farklı bir oyun sistemi sunmasıyla da dikkat çekiyor. 

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