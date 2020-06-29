En yeni güncellemesini Mayıs 2020’de alan Star Jolt günümüzde 10 binden fazla oyuncu tarafından Android ve iOS platformlarında oynanmaya devam ediliyor.

Oynaması ücretsiz olarak oyunculara sunulan Star Jolt 80’ler temalı yapısı ile oyunculara Retro tarzında grafik açıları sunuyor.

Uzayın derinliklerine gidecek olan oyuncular gezegenlerin etrafındaki çöp kalıntılarını toplayacak, belirtilen yörünge etrafında ilerleyerek görevleri başarmaya çalışacaklar.

İnternet bağlantısı olmadan oynanabilecek olan yapım aldığı güncellemeler ile uzay evrenini biraz daha genişletmeye devam ederken günümüzde 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmayı da başarıyor.

Arcade oyunları arasına katıldığı günden bu yana henüz beklenen çıkışı yapamayan oyun, 4.3 gibi bir inceleme puanına ev sahipliği yapıyor.