Android ve İOS işlemcili tüm cihazlarda rahatlıkla oynayabileceğiniz ve hiçbir ücret ödemden ulaşabileceğiniz Star Knight, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden kaliteli bir aksiyon oyunu olarak öne çıkıyor.

Kaliteli ve etkileyici görüntü grafiklerinin yanı sıra benzersiz temaların yer aldığı bu oyunda yapmanız gereken, zorlu yarış parkurlarında hızla ilerleyerek engelleri aşmak ve sonraki bölümlere ulaşmaktır. Parkurlarda sizi bekleyen kılıçlı askerler, aniden yer değiştiren bloklar, saldırgan yaratıklar ve hızla hareket ede ateş topları gibi çeşitli tehlikeler bulunmaktadır. Tüm bu engelleri aşarak engebeli yollarda hızla ilerlemeli ve kılıcınızı kullanarak size saldıran yaratıkları öldürmelisiniz.

Parkurları tamamlayarak puanlar ve ödüller kazanabilirsiniz. Topladığınız puanları, yeni bölümlerin kilidini açmak için kullanabilirsiniz. Olabildiğince uzun süre hayatta kalmalı ve hedefe ulaşmalısınız. Bağımlılık yapıcı ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz bu oyun ile sizlerde eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz.

Binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan ve her geçen gün daha fazla kişi tarafından tercih edilen Star Knight, aksiyon kategorisinden yer alan eşsiz bir oyun olarak dikkat çekiyor.