STAR RAIDERS, Karayip Korsanları ile uzaylı istilasını durdurmaya çalıştığımız çoklu oyuncu (multiplayer) desteği sunan aksiyon oyunu. iOS platformunda da ücretsiz ve ufak boyutuyla 16GB iPhone ve iPad kullanıcılarının da rahatlıkla indirip oynayabileceği bir shoot ‘em up oyunu. Görseller de son derece kaliteli.

Yenilikçi kontrol sistemiyle iPhone’da da iPad’de de rahat, keyif veren oynanış sunan STAR RAIDERS adlı shoot ‘em up (hepsini vur) oyununda gezegeni kurtarma görevini üstlenen bir avuç kahramanı yönetiyoruz. Görev odaklı ilerleyen oyunun ilerleyen safhalarında dünyanın dört bir yanından oyuncularla karşı karşıya geliyoruz. Multiplayer modunda 10 oyuncunun yer aldığı haritalarda kapışma, arkadaşlarla birlik olup güçlü boss’ları devirme, teke tek savaşma seçenekleri sunuluyor.