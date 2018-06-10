Stars of Ravahla, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir rol yapma oyunudur.

Düşmanlarınızı yok etmeye çalıştığınız harika bir rol yapma oyunu olan Stars of Ravahla, aksiyon ve macera dolu sahneleriyle karşınıza çıkıyor. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda güçlü düşmanlarla mücadele ediyor ve kötülüklerle savaşıyorsunuz. Paramparça olmuş bir dünyada geçen oyunda fantastik bir atmosfer yer alıyor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda işiniz oldukça zor. Kötülüklerle mücadele ettiğiniz Stars of Ravahla oyununu mutlaka denemelisiniz. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğinizi de söyleyebilirim.

Stars of Ravahla oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.