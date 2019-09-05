Salgının ortaya çıkışının ardından altı ay geçmiştir. Korku, yalnızlık ve zorluklarla dolu altı ay. Çoğu hayatta kalamamış. Ancak sen bunu başardın. State of Survival oyununa hoş geldin.

Korku kapanı olan bu Vahşi’de hayatta kalabilmek için müttefikler edin ve stratejik ortaklıklar oluştur. Senden faydalanmaya çalışanlara karşı durabilmek için güç birliğine ihtiyacın var.

Hayatta kalanlara güvenli bir sığınak sunmak ve felaket sonrası imparatorluğunun temellerini atmak için yerleşim yerini inşa et. Zombi hastalığı hızlı bir şekilde mutasyona uğruyor. Hastalığı tanımlayablmek için mümkün olan her araştırmayı yap. Enfeksiyonu kontrol eden eyaleti de kontrol edecektir!

İnsanlık 2. çağını yaşıyor. Hayatın düzene girmesi için kuralları yeniden yaz!