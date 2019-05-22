Steam Chat (Steam Sohbeti) iOS uygulamasını indirin, Steam topluluğu, arkadaşlarınız ve gruplarınızla iletişimde kalın. Discord’a rakip olarak çıkan Steam Chat mobil uygulaması, Steam istemcisi masaüstü sohbetinin çoğu özelliğini sunuyor. Dijital oyun platformu Steam’i kullanıyorsanız, bu uygulama iPhone’unuzda olmalı.

Steam Chat (Steam Sohbeti), online ve oyunda olanları arkadaşlarınız görmenizi, onlarla mesajlaşabilmenizi, gruplar kurarak etkinlikler ayarlamanızı, davetiye yoluyla yeni arkadaşlar eklemenizi sağlayan bir mobil uygulama. Steam hesabınızla giriş yaptığınızda tüm arkadaş listeniz, katıldığınız gruplar karşınıza çıkıyor. O anda çevrimiçi olan, oyun oynayan arkadaşlarınızı ayrı olarak görebiliyorsunuz. Toplulukla veya arkadaş listenizdeki kişilerle videolar, tweetler, gif’ler, ifadeler paylaşabiliyorsunuz. Gelecek bildirimleri de özelleştirebiliyorsunuz.

Steam Chat Özellikleri