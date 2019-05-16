Steam Link, bilgisayar oyunlarını mobilde oynamanıza imkan veren ücretsiz bir uygulama. Steam oyunlarını bilgisayarınızın başına geçmeden akıllı telefon veya tabletinizden oynama rahatlığı sağlayan uygulama Valve’ın resmi uygulaması. Kurulum aşaması oldukça basit ve oyunlar gayet akıcı şekilde çalışıyor.

Steam PC oyunlarını televizyona aktarmanızı sağlayan donanım Steam Link’e ihtiyacı ortadan kaldıran aynı isimde uygulama Valve tarafından yayınlandı. Steam üzerinden satın aldığınız oyunları mobilde oynayabiliyorsunuz bu uygulamayla. İster iPhone, ister iPad, isterseniz de Apple TV’nizden Steam oyunlarını oynamanız mümkün.

Sistem, tahmin edeceğiniz üzere görüntü aktarmaya dayanıyor. Dolayısıyla düşük donanımlı Apple cihaza sahip olsanız dahi internet bağlantınız iyiyse akıcı bir şekilde (1080p/60fps) oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. 5GHz bandından bağlantıyı sağlarsanız, en az 15Mbps hıza sahipseniz oyunların keyfini sürmemeniz için hiçbir sebep yok. Bu arada oyunları dokunmatik tuşlarla oynamak zorunda değilsiniz. Bluetooth kontrolcüyle oynayabilirsiniz.

Gereksinimler: